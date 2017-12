Krypton: annunciata la data di premiere del serial SyFy! E sono online nuove FOTO!

Finalmente sapremo quando andrà in onda Krypton , il nuovo serial SyFy che parla delle origini della Casa di El, la stirpe che ha dato i natali all'. Inoltre, sono uscite nuove fotografie. Date un'occhiata!

Syfy ha ufficialmente annunciato la data d'uscita di Krypton, la nuova serie tv che narrerà le vicende della famiglia di Superman, del Generale Zod e di altri famosi kryptoniani: è il 21 marzo 2018! Questo annuncio ufficiale arriva insieme alla sinossi e a tre nuove still che mostrano qualcosa della serie tv:

"Parla della lotta che la Casa di El deve compiere per ripulire il proprio nome" ha detto Cameron Cuffe (protagonista), a ComicBook.com. "All'inizio della nostra storia, nonostante non sia colpa di Seg, lui si ritrova ai vertici della società kriptoniana, la grande Casa di El, e finisce con una lotta per la sopravvivenza... La storia, per Seg, riguarda il modo in cui inizia a prendere significato quel simbolo, e inizia a diventare importante per come lo conosciamo no."

Sinossi di Krypton: "Che sarebbe successo se Superman non fosse mai esistito? Ambientato due generazioni prima della distruzione del pianeta di Superman, Krypton segue Seg-El(Cameron Cuffe), il nonno del leggendario Uomo d'Acciaio, che si trova di fronte ad un conflitto potenzialmente rischioso per la sua stessa vita e dovrà decidere se salvare il suo pianeta o lasciare che venga distrutto, così da salvare il destino di suo nipote. Con la leadership di Krypton a rischio, Seg si trova in difficoltà. Dovrà redimere il nome della sua famiglia e proteggere chi ama mentre uno dei personaggi familiari della DC, Braniac (Blake Ritson), e il viaggiatore del tempo Adam Strange (Shaun Sipos) si presenteranno nella storia."