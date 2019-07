Krypton: un'avvenimento della quinta puntata sconvolge i fan

La serie TV con protagonista Seg-El si sta avvicinando al suo climax: la resa dei conti tra la fazione dei ribelli e quella del generale Zod. Nella news ci saranno spoiler per la puntata dal titolo "A Better Yesterday", se non avete ancora visto l'episodio vi consigliamo il nostro recap della seconda stagione di Krypton.

La prima scena ci mostra il fallimento della ribellione su Wegthor, con Lyta Zod pronta a discutere i termini di resa con Jax Ur e Val El. Nel frattempo a Kandor Zod ha un acceso confronto con Seg El.

Sembra che Jax Ur sia stata definitivamente sconfitta, quando con una mossa azzardata decide di prendere in ostaggio la madre di Zod, convinta che il generale accetterà qualsiasi proposta di fronte alla minaccia nei confronti della sua parente. Grazie a questo ottiene il ritiro di tutte le truppe Sagitari da Wegthor. Il piano sembra funzionare, fino a quando Adam Strange non scopre che a lasciare il pianeta sono stati i prigionieri e non l'esercito del generale.

Di fronte a questo tradimento Jax Ur decide di aprire un canale video con la popolazione del pianeta, mostrando a tutti il risultato delle azioni di Zod: l'esecuzione di Lyta.

Siamo sicuri che l'evento ha colto di sorpresa tutti i fan della serie, mentre aspettiamo l'ingresso di Lobo, annunciato villain della seconda stagione di Krypton, ecco che la morte di Lyta ha cambiato completamente la trama della serie TV incentrata sul futuro nonno di Superman.