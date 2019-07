Krypton: benvenuti su Kandor nei nuovi promo del quarto episodio

Syfy ha diffuso in streaming due nuovi promo televisivi ufficiali della quarta puntata della seconda stagione di Krypton, la serie prequel che narra delle origini della famiglia di Superman e del pianeta da cui proviene.

Dopo che Braniac, invece di "riposare in pace", dopo essere stato apparentemente ucciso da Seg, si è in realtà rifugiato nella mente di quest'ultimo, tentando di prenderne il controllo, i due si sono trovati l'uno dinnanzi all'altro, in una battaglia di intelletti davvero entusiasmante. Nel prossimo episodio, invece, intitolato Danger Close, Seg-El (Cameron Cuffe) e Adam Strange (Shaun Sipos) faranno ritorno a casa in una Kandor profondamente cambiata, soggiogata dal potere dello spregiudicato Generale Zod (Colin Salmon), che l'ha tenuta sotto scacco per i mesi precedenti. Nel corso dell'episodio vedremo anche Val-El (Ian McElhinney) e i suoi compagni ribelli prepararsi a lanciare una grande offensiva.

L'episodio verrà mandato in onda come sempre su Syfy il prossimo 3 luglio, in tempo per le celebrazioni del 4 luglio negli Stati Uniti.

Nel corso di uno degli episodi precedenti, la serie ha omaggiato Henry Cavill, interprete di Superman/Clark Kent nel DC Extended Universe (e prossimamente su Netflix in The Witcher): nello specifico nel corso della battaglia tra Seg e Lobo, dove il primo usa delle mosse molto specifiche, che come suggerisce l'interprete Cameron Cuffe sono un chiaro omaggio alle mosse di Cavill nel "ricaricare" la potenza nelle braccia, come l'attore ha fatto in Mission: Impossible - Fallout, nella scena della scazzottata in bagno.

In precedenza,Cameron Welsh, produttore esecutivo della serie, aveva parlato in maniera approfondita dello sviluppo del personaggio di Lobo nel corso della stagione attualmente in onda: "Abbiamo trovato il modo di inserirlo in maniera molto naturale nello show. È un personaggio così divertente. E per alcuni aspetti, c'è davvero molto materiale su cui poter lavorare. Sembrerebbe quasi antitetico rispetto alla natura del nostro show, ma è esattamente quel che rende così interessante e intrigante buttarlo lì nella mischia; è così agli antipodi su un piano tonale con gran parte di quello che vediamo nella serie, che riesce a creare una dinamica alquanto interessante con gli altri personaggi. È così divertente vederlo interagire con Seg, Adam e Braniac. Emmett Scanlan è il primo attore a interpretare il personaggio in versione live-action, e credo che la sua sia una performance davvero fantastica. È davvero adatto al ruolo".