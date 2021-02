Krypton, come sarebbe stata la stagione 3 se la serie non fosse stata cancellata?

Nell'estate del 2019 arrivava una notizia che i fan DC non avrebbero affatto gradito: la cancellazione della serie tv Krypton dopo sole due stagioni. E come se non bastasse, adesso sono state condivise nuove informazioni sulla terza stagione che ci fanno davvero rammaricare del fatto che non la vedremo mai.

La serie tv prequel sul nonno di Superman targata SYFY non avrà avuto un seguito molto numeroso, probabile motivo per il quale fu cancellata, ma possedeva una solida fanbase ed era stata apprezzata sia dalla critica, che dagli studios.

E stando a quello che si potrebbe definire un utile riassunto dei temi e degli eventi che avremmo visto in una potenziale terza stagione, le avventure di Seg-El si sarebbero fatte solamente più intense andando avanti.

"Grazie allo showrunner, mi è stata concessa la rara opportunità di farvi vedere cosa sarebbe potuto accadere nella terza stagione della serie prequel di Superan, Krypton, ormai cancellata. Questa è l'ossatura dell'intera stagione, che avrebbe dovuto porre le basi per la quarta e la quinta stagione" ha spiegato Ryan Unicomb, regista del documentario del film mai realizzato di George Miller sulla Justice League "Lo show è stato cancellato da SYFY nonostante Warner Bros. sembrasse molto soddisfatta della sua qualità. Uno spin-off su LOBO sarebbe potenzialmente ancora in discussione, ma non sarebbe sicuramente trasmesso da SYFY".

Come potete dal post in calce alla notizia, sebbene qualche dettaglio fosse stato già reso noto, ci sono tantissimi altri elementi finora inediti, come il fatto che Nyssa sarebbe diventata Hawkwoman, dopo una scioccante rivelazione sulle sue origini.

In più, da quel che si legge nella caption del post, pare che lo spin-off su Lobo sia ancora in un qualche modo possibile, anche se c'è da vedere se il progetto verrà effettivamente riproposto a qualche altro network o servizio streaming.