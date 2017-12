Krypton: ecco un nuovissimo trailer della serie Syfy!

E' appena uscito un nuovo trailer rilasciato daper promuovere l'uscita della sua serie intitolata Krypton , il prequel delle avventure di

La serie segue le avventure di Seg-El (Cameron Cuffe), il nonno di Superman, mentre cerca di ripulire il nome della sua famiglia e di sopravvivere sul suo pianeta.

"Il viaggio riguarda la lotta che affronta la Casa di El per riabilitare il proprio nome e il proprio onore," ha detto Cuffe a Comicbook.com poco tempo fa. "Nella nostra storia Seg arriva ai vertici - senza che sia lui a volerlo - della società Kryptoniana, in questa grandiosa Casa di El e quindi si ritrova in un istante catapultato dal basso fino ai massimi gradi elitari e dovrà davvero combattere per cercare di salvarsi."

Ma non c'è da preoccuparsi perché la serie manterrà l'essenza del Kryptoniano più famoso; nel frattempo inizierà una storia parallela a quella principale, infatti:

"Superman è l'eroe più famoso di tutti i tempi, non è mai assente in termini di tono e sensazioni," ha assicurato il produttore esecutivo Damien Kindler a ComicBook.com al Comic-Con International: San Diego. "Perciò Krypton è una storia della quale tutti credono di conoscere la fine mentre quello che vogliamo noi è far capire al pubblico, fin dal primissimo episodio che no, non sanno come va a finire perché noi cambieremo il finale e chiunque sia convinto di sapere come finisce la storia, beh, si sbaglia perché la posta in gioco ha molto più a vedere con il presente che con il passato."

Criptico, quantomeno, ma la storia sembra davvero intrigante, che ne dite?

Durante il percorso di questo nuovo progetto incontreremo diversi personaggi conosciuti DC, come Braniac (Blake Ritson), Hawkwoman e Adam Strange (Shaun Sipos).

Krypton arriverà su Syfy nel 2018.