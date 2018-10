Krypton: Emmett Scanlan è il mercenario Lobo nella nuova foto

Ad un solo giorno dall'annuncio dell'ingresso nel cast della seconda stagione di Krypton da parte di Emmett J. Scanlan nel ruolo del mercenario Lobo, SyFy ha rilasciato una nuova immagine che ritrae per la prima volta Scanlan nelle inquietanti vesti del villain. Un personaggio interessante che scopriremo meglio nella seconda stagione.

Lobo viene descritto come uno spietato cacciatore di taglie che ha assassinato la sua intera specie e possiede un intelletto geniale quando si tratta di questioni legate alla guerra. Dotato di forza sovrumana e virtualmente immortale, Lobo ha intenzione di non andarsene fino a quando la sua missione non sarà completata. Teoricamente la sua parola è l'unica cosa che Lobo ritiene sacra.

Creato nel 1984 da Roger Slifer e Keith Giffen, Lobo è un cacciatore di taglie Czarnian, che da indistruttibile antieroe guida una moto spaziale attraverso il cosmo alla ricerca del suo prossimo obiettivo. Il personaggio ha combattuto alcuni membri più potenti del DC Extended Universe, tra cui Superman, Hal Jordan, Martian Manhunter e Deathstroke.

L'arrivo di Lobo sul piccolo schermo è abbastanza sorprendente, considerando che si sta sviluppando un lungometraggio diretto da Michael Bay proprio incentrato sul personaggio.

Ambientato due generazioni prima del leggendario pianeta natale de l'Uomo d'Acciaio, Krypton segue le vicende del nonno di Superman mentre combatte per riscattare l'onore della sua famiglia e salvare il suo amato mondo dal caos. Le star di Krypton sono Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Ian McElhinney e Shaun Sipos.

Basato sui personaggi della DC, Krypton è prodotto da Davis S. Goyer e tornerà con la seconda stagione nel 2019.