Krypton: il Generale Zod si prepara a scatenare la più potente arma biologica di sempre!

Syfy ha rilasciato il teaser trailer di “Hope”, l’episodio di Krypton in cui finalmente, a quanto pare, il Generale Zod deciderà di scatenare l’arma di distruzione definitiva. A due episodi soltanto dalla conclusione di questa prima stagione, Seg-El potrebbe trovarsi faccia a faccia con un altro terrificante nemico di suo nipote Superman.

Al termine dell’episodio trasmesso solo ieri, in cui i fan hanno assistito ad una tremenda tragedia, il gruppo di ribelli di Seg ha cominciato a riorganizzarsi, ignaro del tremendo pericolo all’orizzonte. Non è ancora chiaro il modo in cui lo show voglia utilizzare Doomsday - la mostruosa creatura che uccise Superman nei fumetti e che, negli anni, ha ottenuto un posto di riguardo tra i villain più amati dai fan DC Comics - ma la star Cameron Cuffe ha rivelato che la produzione ha degli interessanti piani per il personaggio.

Piani che, per una volta, non includono dei terrificanti scontri ambientati a Metropolis e sostenuti da Doomsday e Superman, ma che potrebbero invece sconvolgere ulteriormente la già complicata situazione in cui versa il pianeta Krypton.

Nei fumetti DC, la creatura apparve per la prima volta sulla Terra, emergendo dalla crosta terrestre in cui era rimasta intrappolata per anni. Questa vera e propria forza della natura attraversò buona parte degli Stati Uniti, seminando distruzione in ogni dove ed abbattendo un supereroe dopo l’altro. Nel loro epico scontro finale, infine, Superman e Doomsday si uccisero a vicenda, ma nessuno dei due rimase morto troppo a lungo...



In seguito venne rivelato che uno scienziato kryptoniano di nome Bertron aveva creato il mostro alcuni millenni prima, allo scopo di generare l’arma biologica perfetta che potesse resistere alle condizioni climatiche di Krypton e alle terrificanti beste che lo popolavano.



Nel serial di Krypton, invece, la creatura potrà anche essere stata progettata da Bertron, ma la sua nascita è avvenuta per volere di Zod, che intende utilizzarla a scopi militari. Che cosa avrà in mente questa volta il Generale?