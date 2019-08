Krypton, i fan lanciano una petizione per salvare la serie appena cancellata

Dopo la cancellazione di Krypton, la serie di SyFy che racconta le vicende di Seg-El, nonno del futuro Superman, ed è ambientata sull'omonimo pianeta alieno che avrebbe dato i natali a Clark Kent, i fan DC si sono scatenati riempiendo la rete delle loro proteste.

Come accade ormai sempre più sistematicamente da qualche mese a questa parte, le proteste si sono tradotte nel lancio di una petizione ufficiale, con la quale gli spettatori delusi sperano di salvare lo show del dimenticatoio seriale.

Il nome ufficiale della petizione è quello poco fantasioso ma piuttosto diretto di Save Krypton, e la descrizione apparsa sull'ormai celeberrimo Charge.org recita:

"Recentemente, il Krypton di SyFy è stato cancellato, insieme al suo spin-off Lobo. Qualsiasi fan di questo show può dire che questa cancellazione è ingiusta e che questo show avrebbe dovuto avere le sette stagioni originariamente previste dagli autori. Aiutateci a far rinnovare la serie."

Insieme a Krypton, come ricordato dalla petizione, SyFy ha anche tagliato la testa a Lobo, stroncata sul nascere: Warner Horizon e DC Entertainment cercheranno comunque di vendere il progetto a qualche altra emittente televisiva, e chissà che nell'affare non possa rientrare anche Krypton.

Per futuri aggiornamenti, come al solito, non dovrete far altro che continuare a rimanere sintonizzati sui nostri canali.