Krypton: La città intera si ribella, nel nuovo video promo, ed ecco tante foto in HD

La prossima settimana, in USA, andrà in onda la settima puntata di Krypton, il nuovo serial che parla delle origini di Superman o, per meglio dire, della storia della sua famiglia kryptoniana, di suo nonno, in particolare.

Nel prossimo episodio, vedremo Lyta e Dev che vanno alla ricerca di Jayna. Daron, invece, riceve l'ordine di punire i cospiratori del colpo di stato della settimana precedente.

Nel player potete vedere il promo dell'episodio, oltre ad una carrellata di nuove immagini promozionali, nella galleria. Date pure un'occhiata!

Sinossi dell'episodio "Transformation": "Dopo un altro episodio emozionante, che ha visto Brainiac continuare il suo regno di terrore a Krypton, le promesse della prossima settimana sembrano voler mantenere questo brivido, mentre Daron (Elliot Cowan) si ritrova in una situazione scomoda quando riceve l'ordine di punire i cospiratori. Nel frattempo, Lyta (Georgina Campbell) e Dev (Aaron Pierre) andranno alla ricerca di Jayna (Ann Ogbomo), ma sembra che la loro ricerca farà trovare loro molto più di quanto previsto."