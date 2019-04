Krypton: Lobo entra in azione nel nuovo trailer ufficiale della serie Syfy

Syfy ha diramato, tramite il proprio canale YouTube, l'incredibile trailer della seconda stagione di Krypton: la serie prequel sugli antenati di Superman. Nel filmato, che trovate comodamente all'interno di questa news, veniamo introdotti ad alcuni dei personaggi più celebri dell'universo DC Comics, tra cui Brainiac, Doomsday e Lobo.

Il celebre mercenario interstellare, proveniente dal pianeta Czarnia, sarà interpretato da Emmett J. Scanlan, conosciuto per aver preso parte alla serie televisiva Constantine.

Come si può evincere dal trailer, Lobo riuscirà ad individuare Seg-El, Adam Strange e Brainiac in quella che sembrerebbe essere una misteriosa foresta selvaggia. Il tutto, secondo le prime informazioni, dovrebbe accadere qualche tempo dopo che i personaggi saranno usciti dalla Zona Fantasma. Sarà dunque interessante scoprire come, nel corso della storia, i protagonisti riusciranno a fronteggiare lo spericolato cacciatore di taglie.

La seconda stagione racconterà nuove e sorprendenti avventure presso la città di Kandor, intrappolata in una pericolosa battaglia per la libertà, in cui un sempre più determinato Generale Zod vuole costruire un futuro ispirato ai suoi spietati ideali. Sarà quindi compito di Seg-El, assieme ad un intrigante gruppo di comprimari, tentare l'impossibile per sventare i suoi piani ed assicurare un clima di speranza in tutto il pianeta.



La serie tornerà sugli schermi televisivi statunitensi a partire dal prossimo 12 giugno.