Krypton: online il promo della sesta puntata della serie TV di SyFy

La serie Krypton, prequel della storia di Superman, sta riscuotendo un discreto successo, riuscendo ad appassionare una numerosa schiera di fan grazie alla trama ricca di colpi di scena e all'interpretazione degli attori protagonisti dello show. Vediamo quindi cosa potremo aspettarci nella sesta puntata delle avventure di Seg-El.

Dopo le vicende della quinta puntata di Krypton, la morte di Lyta-Zod ha sconvolto i piani dei protagonisti, oltre che segnare la fine della futura moglie del personaggio interpretato da Cameron Cuffe.

Il prossimo episodio, dal titolo "In Zod We Trust" e in onda il 17 luglio, ci mostrerà quali sono le conseguenze dell'assassinio di Lyta da parte di Jax-Ur, con i personaggi che dovranno riprendersi dopo la perdita di un'importante alleata. La sinossi ufficiale rilasciata dall'emittente SyFy recita così: "Di fronte ad una tragedia, Seg aiuta Nyssa a salvare suo figlio; alleanze a Wegthor vengono infrante."

Ricordiamo che Krypton narra le vicende del futuro nonno di Superman, Seg-El, e del suo desiderio di riscattare l'onore della sua famiglia. Oltre a Cameron Cuffe troviamo Georgina Campbell nella parte di Lyta-Zod e Shaun Sipos ad interpretare Adam Strange.

Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata a questo omaggio a Henry Cavill presente in Krypton, ed esattamente nella seconda puntata della nuova stagione.