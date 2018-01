Krypton: è online il trailer! First look ad Adam Strange, guardate!

E' online il, la serieche parla delle origini di Superman, della storia della sua famiglia sul suo pianeta natale, cioè. Nel video, si vede una rapida occhiata anche al personaggio di Adam Strange

E' finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Krypton, presentato da SYFY al TCA 2018, oggi. Nel video si vede il first look di Shaun Sipos nei panni di Adam Strange, ruolo che ricoprirà nella series.

Date un'occhiata al trailer e diteci cosa ne pensate. La storia, a nostro avviso, sembra davvero interessante; tuttavia, sappiamo che il prodotto tv non farà parte del DCEU, almeno questo è quanto riportato recentemente. Siete curiosi? Scatenatevi pure nei commenti, qui sotto!

Sinossi di Krypton: "Che sarebbe successo se Superman non fosse mai esistito? Ambientato due generazioni prima della distruzione del pianeta di Superman, Krypton segue Seg-El(Cameron Cuffe), il nonno del leggendario Uomo d'Acciaio, che si trova di fronte ad un conflitto potenzialmente rischioso per la sua stessa vita e dovrà decidere se salvare il suo pianeta o lasciare che venga distrutto, così da salvare il destino di suo nipote. Con la leadership di Krypton a rischio, Seg si trova in difficoltà. Dovrà redimere il nome della sua famiglia e proteggere chi ama mentre uno dei personaggi familiari della DC, Braniac (Blake Ritson), e il viaggiatore del tempo Adam Strange (Shaun Sipos) si presenteranno nella storia."

Krypton vede un cast formato da Cameron Cuffe nei panni di Seg-El, Georgina Campbell nei panni di Lyta Zod, Ian McElhinney nei panni di Val-El, Elliot Cowan nei panni di Daron Vex, Ann Ogbomo nei panni di Alura Zod, Rasmus Hardiker nei panni di Kem, Wallis Day nei panni di Nyssa Vex, Aaron Pierre nei panni di Dev-Em, Paula Malcolmson nei panni di Charys-El e Blake Ritson nei panni di Brainiac.

Questo nuovo serial andrà in onda a partire dal 21 marzo 2018.