Krypton: perché la serie sulla famiglia di Superman è stata cancellata?

In molti si chiedono come sarebbe stata la stagione 3 di Krypton, serie fantascientifica su Seg-El, nonno di Superman, giunta al termine dopo appena due stagioni. Scopriamo insieme il perché della sua cancellazione.

Sono tanti i motivi che possono portare a una decisione così importante: calo di ascolti, budget insostenibili, dissapori fra attori e produzione. La fredda accoglienza della seconda stagione da parte degli spettatori sembrerebbe la motivazione principale della cancellazione di Krypton. Eppure la serie aveva trovato un suo bacino, neanche troppo piccolo. E infatti si sono fatti sentire i fan di Krypton, contrariati dalla scelta operata dal canale SyFy.

Gli scarsi ascolti della seconda stagione, con 408.000 spettatori in media per episodio, avevano già portato i produttori David S. Goyer e Cameron Welsh ad abbandonare la nave. C'è di più, in seguito alla cancellazione di Krypton è stata annunciata la cancellazione della serie dedicata a Lobo, personaggio apparso proprio nello show prequel di Superman.

La serie era un prodotto di qualità, con personaggi ben caratterizzati e qualche spunto di originalità. Ma probabilmente un altro dei motivi che hanno portato alla cancellazione, è che il pubblico pur trattandosi di un prodotto DC, non ha rivisto personaggi familiari. Infatti nella storia raccontata non vediamo mai il famosissimo Clark Kent, perché non è ancora nato, e non abbiamo informazioni dirette su di lui e un suo possibile arrivo, perché il padre di Superman è ancora un bambino. Dunque il problema principale starebbe nel fatto che Krypton scava fin troppo nel passato, fino a che non resta nulla di riconoscibile per lo spettatore.

I fan più accaniti hanno sperato a lungo che lo show potesse essere salvato da altre piattaforme come spesso è successo. Però questo non è accaduto, e la serie si è così conclusa. Probabilmente le cose sarebbero andate diversamente se il cameo di Krypton nel crossover Crisi sulle terre Infinite non fosse stato tagliato. O forse no.