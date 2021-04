Krypton: perché lo show DC sulla famiglia di Superman fu cancellato?

La serie prequel di Superman, Krypton, è stata cancellata dopo solo due stagioni e il network ha anche annullato, temporaneamente, la serie spinoff Lobo. La semplice spiegazione di ciò è che Krypton non è riuscito a ad avere un numero di ascolti tale da giustificare una terza stagione, ma le ragioni più ampie sono più complesse.

La notizia che Syfy aveva cancellato Krypton è arrivata solo due giorni dopo il finale della seconda stagione, che ha attirato poco più di 350.000 spettatori. La media della seconda stagione di 408.000 spettatori è stata un calo considerevole rispetto alla media di 787.000 spettatori nella prima stagione, il che significava che lo spettacolo non era riuscito a convincere molte persone a tornare per la sua seconda stagione, ma il network decise di provarci comunque.

Krypton non è sempre stata una serie infruttuosa per Syfy, infatti le sue valutazioni erano nella media rispetto ai suoi competitor. Ma il canale nel 2019 ha avuto un brutto anno nel complesso, e in effetti la maggior parte degli spettacoli che sono andati in onda su Syfy in quell'anno sono stati cancellati. Solo The Magicians, Wynonna Earp e Van Helsing sono stati rinnovati, mentre Channel Zero, Deadly Class, Z Nation, Nightflyers e Happy! sono stati tutti cancellati insieme a Krypton. Basti pensare che The Magicians, lo spettacolo più apprezzato del canale, aveva registrato una media di soli 541.000 spettatori nella sua quarta stagione.

Nonostante questo, Krypton aveva un vantaggio sugli altri spettacoli perché era basato sulla DC Comics, era collegato al franchise di Superman e altrove in TV gli spettacoli di supereroi avevano riscosso un grande successo. L'Arrowverse, ad esempio, aveva riscosso un grande successo su The CW per anni e il prequel di Batman, Gotham, era andato in onda per cinque stagioni su FOX. Allora perché Krypton è finito dopo due stagioni mentre Arrow, ad esempio, è arrivato a otto stagioni?

Il problema potrebbe essere che lo spettacolo è ambientato troppo nel passato per presentare personaggi con cui la maggior parte del pubblico avrebbe avuto familiarità. Ha l'iconografia di Superman ed è ambientato sul pianeta natale del personaggio, ma lo stesso Clark Kent non è ancora nato e suo padre, Jor-El, è ancora solo un bambino nello show. A differenza della precedente serie prequel di Superman, Smallville, che è andata in onda per dieci stagioni e ha caratterizzato molte giovani incarnazioni dei più famosi supereroi e cattivi della DC, i più grandi collegamenti di Krypton con la Terra odierna (e i suoi personaggi dei fumetti più riconoscibili) sono i viaggiatori del tempo Adam Strange, Brainiac e il generale Zod. Inoltre non beneficia di connessioni esplicite ad altri spettacoli DC, come fa l'Arrowverse.

Per chi ne volesse sapere di più, ecco quali furono le prime impressioni sulla seconda stagione di Krypton.