Krypton: lo showrunner rompe il silenzio sulla cancellazione della serie

La recente cancellazione di Krypton ha scatenato le proteste dei fan che senza perdere tempo hanno dato vita alla petizione Save Krypton, e mentre Warner Horizon è in contatto con diversi network per rilanciare la serie lo showrunner Cameron Welsh ha voluto ringraziare i fan con un comunicato ufficiale.

Dopo diversi giorni dall'ufficialità della chiusura dello show, infatti, Welsh ha deciso di rompere il silenzio e ringraziare in prima persona tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di Krypton e, ovviamente, anche tutti gli spettatori che hanno seguito lo show fin dal primo episodio uscito nel 2018.

"Tutti quelli che hanno lavorato alla produzione erano al corrente del contributo che stavano dando al più grande eroe del multiverso, e io spero - se avremo la possibilità di portarlo avanti o meno - che ciò che abbiamo realizzato sarà ricordato con affetto. E che la mitologia del pianeta natale dell'Uomo d'Acciaio ora sia più ricca e profonda" si legge nel post che potete leggere integralmente in calce alla notizia.

"Per un bambino che è cresciuto correndo nel giardino di casa con delle mutande rosse sopra i pantaloni, è facile vedere come la mia vita sia cambiata grazie a questa opportunità di dare un contributo all'eredità lasciata da Jerry Siegel e Jos Shuster arricchita ulteriormente dal lavoro di altri come John Byrne, Dan Jurgens, Mark Waid, Wayne Boring, Curt Swan, Neal Adams, Richard Donner, Geoff Johns, ecc. Ma la verità è che l'aspetto del lavorare su Krypton he più ha cambiato la mia vita è stata la nascita di nuove amicizie. Amicizie di una vita. Legami indissolubili."

Syfy ha deciso di non procedere anche con lo spin-off dedicato al personaggio di Lobo, altra serie che potrebbe tornare in sviluppo con un eventuale accordo tra la Warner Horizon, casa di produzione che ha realizzato Krypton, e un nuovo network che si occuperebbe della distribuzione.

In attesa di novità sul tentativo di Warner Horizon vi rimandiamo alla spiegazione del finale della seconda stagione di Krypton.