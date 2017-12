Krypton: svelate la data della première e la trama della nuova serie

La serie, prequel di Superman, sarà trasmessa su SyFy nei primi mesi dell'anno.si basa sui personaggi della DC Comics e in queste ore sono state rilasciate le prime informazioni sulla trama grazie alla diffusione della sinossi ufficiale. La serie è legata ad uno dei personaggi più iconici della DC, Clark Kent/Superman.

La premiere della serie è stata fissata a marzo anche se non è ancora stata ufficializzata una data precisa.

Krypton è ambientata sul pianeta di Superman, due generazioni prima dell'avvento dell'Uomo d'Acciaio. Seg-El (Cameron Cuffe), padre di Jor-El e nonno di Kal-El, lotta per poter riabilitare il nome della propria famiglia e intrattiene una relazione segreta con Lyta Zod (Georgina Campbell), membro della casta militare kryptoniana.

Nella sinossi ufficiale è scritto:"Ambientata due generazioni prima della distruzione del pianeta natale di Superman, Krypton ruota attorno a Seg-El (Cameron Cuffe), il leggendario nonno dell'Uomo d'Acciaio, la cui Casa di El è ostracizzata e umiliata. Mentre il governo di Krypton è nel caos, Seg-El incontra il terrestre Adam Strange (Shaun Sipos), un viaggiatore temporale che lo avverte della necessità di salvare il suo amato mondo prima che sia troppo tardi. Impegnato in una battaglia per redimere l'onore della sua famiglia e proteggere quelli che ama, Seg deve inoltre affrontare un conflitto di vita o di morte: salvare il suo pianeta naturale, o lasciare che sia distrutto per ripristinare il destino del suo futuro nipote."

Il cast di Krypton comprende Shaun Sipos, Ian McElhinney, Elliot Cowa, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre, Blake Ritson e Paula Malcolmson. Il produttore esecutivo è Davis S. Goyer.

Krypton non farà parte del DC Extended Universe e non sarà quindi legata alla narrazione de L'Uomo d'Acciaio.