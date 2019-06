Krypton, testa a testa tra Seg e Braniac nel prossimo episodio

La seconda stagione di Krypton è appena iniziata, ma ci sta già regalando parecchie scene memorabili, come quelle che vedremo tra meno di sette giorni: il promo e lo sneak Peek del terzo episodio preannunciano infatti uno scontro, anzi, LO scontro tra Seg e Braniac.

I personaggi interpretati da Cameron Cuffe (Seg) e Blake Ritson (Braniac) non sono mai stati così uniti.

Letteralmente.

Nell'episodio di questa settimana, Ghost in the Fire, oltre ad assistere all'inclusione di un probabile easter egg di Hawkwoman e a un simpatico omaggio a Henry Cavill, abbiamo scoperto che Braniac, invece di riposare in pace (si fa per dire) dopo essere stato apparentemente ucciso da Seg, si è in realtà rifugiato nella mente di quest'ultimo, e sta tentando di prenderne il controllo. Seg, dal canto suo, sta cercando di opporre resistenza e impedire che ciò accada.

Nel promo e nello sneak peek della 2x03, Will To Power, che trovate anche in calce alla notizia, vediamo come i due verranno presto a trovarsi l'uno dinnanzi all'altro, in quella che si prospetta una battaglia di intelletti davvero entusiasmante.

Riuscirà Seg a non farsi sopraffare da Braniac? Cosa ne sarà della mano di Lobo? E cosa starà mai combinando Nyssa?

La seconda stagione di Krypton è in onda il mercoledì su SyFy.