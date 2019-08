Krypton: Warner Horizon vuole salvare la serie tv?

Ieri la notizia della cancellazione di Krypton da parte di Syfy dopo solo due stagioni ha colto di sorpresa tutti gli appassionati dell'Universo della DC Comics.

I fan hanno già lanciato una petizione per salvare lo show, cosa naturale quando capitano queste cose, ma sembra che anche Warner Horizon, dietro la produzione dello show, sia intenzionata a non farla 'morire' del tutto.

Stando a quanto riporta Deadline, infatti, la Warner Horizon sarebbe già in contatto con svariati network statunitensi per capire se siano interessati o meno ad un'acquisizione dello show in corsa. Quando una serie viene cancellata ed i produttori hanno tentato di farla acquisire da qualche altro network, però, non sempre le cose sono andate nel migliore dei modi.

Secondo il sito, le piattaforme più consone per un recupero di Krypton sarebbero quella digitale DC Universe o HBO Max. Nonostante questa voce di corridoio, però, Krypton, per ora, resta una serie cancellata ufficialmente, senza possibilità di un revival immediato a meno di grosse sorprese.

Ricordiamo che, insieme a Krypton, Syfy ha anche cancellato lo spin-off dedicato a Lobo che era in fase di sviluppo al network.