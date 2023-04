Krysten Ritter: 'Il mio personaggio in Breaking Bad? La cosa più fica che abbia mai fatto'

Prima di lasciare il segno nel mondo Marvel con Jessica Jones, Krysten Ritter probabilmente non si sarebbe unita ai Defenders se non fosse stato per il ruolo in Breaking Bad. Proprio l'attrice, nel corso della sua recente ospitata nel podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, ha parlato di quella che definisce la sua migliore interpretazione.

Come ricordano i fan della serie, la morte del suo personaggio non solo rappresenta un momento drammatico cruciale per il Walter White di Bryan Cranston, ma porta la serie fino alla sua conclusione in modo importante, cambiando per sempre il rapporto tra Walter e Jesse. Parlando all'ultimo episodio del podcast, la Ritter ha riflettuto sul periodo trascorso nella serie e sulla collaborazione con il creatore Vince Gilligan.

Secondo la Ritter, nel periodo in cui le era stato proposto Breaking Bad (prima che diventasse una delle serie televisive più acclamate di tutti i tempi), era stata presa in considerazione per un altro ruolo più in linea con gli altri suoi lavori. Quando alla fine ha ottenuto la parte, la sua permanenza ad Albuquerque è stata ancora più lunga di quanto pensasse inizialmente.

"Era l'episodio in cui ero presente per più tempo e il mio personaggio aveva molto da fare e il network ha iniziato a parlare della performance", ha detto Ritter. "Le persone si stavano entusiasmando. Così siamo stati invitati a guardarlo in una stanza, io, i miei manager e il mio agente dell'epoca. Non lo dimenticherò mai, lo guardammo e tutti noi eravamo in piedi, con le mani sulla bocca, come se fossimo scioccati e commossi, ed è stata la cosa più fica che abbia mai fatto... Mi sento così fortunata ad aver fatto parte di qualcosa di così incredibile e così ben fatto, come se avessero catturato un fulmine in una bottiglia".

L'attrice, nel corso dello stesso podcast, ha accennato alla possibilità di un ritorno di Jessica Jones ai Marvel Studios.

Ritter ha poi elogiato Vince Gilligan, in particolare il suo stile come showrunner, aggiungendo: "Sapete qual è la cosa più bella di (Vince Gilligan) e di quel tipo di showrunner? L'attenzione ai dettagli. E credo che questa sia la chiave. Penso che quando hai qualcuno con una visione così chiara è per questo che ottieni una certa magia". Di recente, Breaking Bad ha festeggiato 15 anni dal suo esordio.

"Solo per fare un esempio stupido, come il personaggio che indossa una cintura, scattano foto di entrambe le cinture e le mandano a Vince. E poi lui sceglie quella che preferisce, come se tutto fosse importante per lui, il che penso sia molto bello e Melissa Rosenberg (showrunner di Jessica Jones) ha uno stile simile e questo non succede sempre con gli showrunner", ha concluso la Ritter.