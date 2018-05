Krysten Ritter ha "lottato" per ottenere il ruolo di Jessica Jones

A quanto pare non è stata una passeggiata per Krysten Ritter diventare la protagonista di Jessica Jones, la serie di Netflix sul personaggio Marvel. A rivelarcelo è lei stessa rispondendo alla domanda di un fan alla Comicpalooza Convention, dove è stata ospite.

Alla domanda che le chiedeva se sia stata supportata dai suoi cari, mentre era intenta ad ottenere il ruolo come eroina della serie TV, Ritter ha spiegato quanto questa fosse per lei una speciale opportunità, soprattutto in quanto attrice: "Ho ricevuto molto supporto, e questo è un ruolo che ho fortemente inseguito. Come ho detto recito da molto tempo e ruoli come questo non ti capitano ogni giorno. Stiamo vedendo le cose migliorare, e stiamo vedendo personaggi femminili più complessi e quadrati, penso. Ma per parecchio tempo è stato come servire un solo scopo."

E ha detto ancora: "Ho avuto la sensazione che Jessica fosse un ruolo a tutto tondo e di cui vediamo ogni sfumatura, come se fosse una di noi. Tutti noi siamo ricchi di aspetti diversi ed io volevo essere in grado di interpretarli. E' stato un ruolo per cui mi sono sacrificata e per cui ho combattuto. Quando l'ho ottenuto abbiamo festeggiato alla grande.

L'attrice americana ricorda anche quando non c'era alcuna action figure di Jessica Jones: "Un tempo non c'erano action figure femminili. Ed io pensavo, Cosa?! Le ragazze possono vendere giocattoli! Ho faticato molto per fare in modo di averne qualcuna, e adesso ne firmo moltissime ogni giorno. Le adoro. Abbiamo tipo 4 differenti action figure di Jessica Jones, il che è fantastico, anche le ragazze dovrebbero avere i giocattoli!

Krysten Ritter ha interpretato Jessica Jones nelle due stagioni attualmente disponibili, aspettando la terza, e nel team-up The Defenders.