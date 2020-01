Kumail Nanjiani e Issa Rae protagonisti del divertente trailer di The Lovebirds

La Paramount Pictures ha pubblicato online il primo e divertente trailer ufficiale dell'annunciato The Lovebirds, simpatica crime comedy diretta da Michael Showalter (Love, Grace and Frankie) che vede protagonisti assoluti gli attori Kumail Nanjiani (The Bick Sick) e Issa Rae (Il Coraggio della Verità).

Scritto da Aaron Abrams, Brendan Gall e Martin Gero, The Lovebirds è incentrato su una coppia (Nanjiani e Rae) sul viale del tramonto e ormai pronti a lasciarsi. Improvvisamente, i due vengono coinvolti in un caso di omicidio dove hanno bisogno non solo di uscirne 'puliti' ma anche di scoprire se la loro relazione riuscirà a sopravvivere alla notte.

Tom Lassally, Oly Obst, Todd Shulman, Jordana Mollick e Gero saranno i produttori del film, mentre Nanjiani, Rae e Showalter saranno produttori esecutivi. La commedia si dimostra dal trailer estremamente divertente e ricca di situazioni sopra le righe.

Dopo aver scritto The Big Sick nel 2018 ed essere stato tra i protagonisti di Men In Black: International, e della prima stagione di The Twilight Zone, Kumail Nanjiani vestirà anche i panni di Kingo nell'attesissimo Gli Eterni dei Marvel Studios.



The Lovebirds uscirà nelle sale americane il prossimo 3 aprile. Cosa ne pensate? Piaciuto il trailer? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.