Kunal Nayyar, il Raj di The Big Bang Theory ottiene un dottorato nella vita reale!

Per ben 12 stagioni di The Big Bang Theory abbiamo visto Kunal Nayyar vestire i panni di Raj Koothrappali, l'astrofisico di origini indiane, ricercatore presso il prestigioso Dipartimento di fisica del Caltech e ora, anche il suo celebre interprete riuscito ad ottenere un dottorato nella vita reale.

Con un post sui social, l'interprete dello studioso affetto da mutismo selettivo ha detto: "Non avrei mai pensato che dopo aver interpretato il Dr. Rajesh Koothrappali per 12 anni, sarei stato onorato di un vero dottorato nella vita reale. Grazie @universityofportland per l'onore del dottorato di ricerca in lettere umane, sono sono senza parole".

E dopo aver condiviso il link per accedere al suo discorso di proclamazione, l'attore ha scritto con tanto di sorrisetto: "Oh, e ora potete chiamarmi Dr Kunal, non mi dispiacerà".

Nei mesi scorsi Kunal Nayyar ha fatto discutere per alcune dichiarazioni rilasciate sullo show prodotto da CBS. Pur ammettendo di aver amato gli anni di The Big Bang Theory, l'interprete di Raj ha sottolineato comunque quanto abbia rinunciato alla sua vita e ai suoi affetti personali in quel periodo, travolto da orari di lavoro estenuanti lontano dai suoi affetti più cari. Insomma, i sacrifici per The Big Bang Theory sembrano finalmente stati ripagati da questo prestigioso riconoscimento universitario. Voi che ne pensate?