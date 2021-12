Kunal Nayyar, la star di The Big Bang Theory con Uma Thurman nella nuova serie Suspicion

Mentre si torna periodicamente a riparlare di un sequel di The Big Bang Theory, i protagonisti dell'amata sitcom hanno ormai intrapreso nuove strade. All'inizio del 2022, per esempio, arriverà su Apple TV+ il nuovo lavoro di Kunal Nayyar, una serie thriller intitolata Suspicion, in cui l'interprete di Raj reciterà al fianco di Uma Thurman.

La nuova serie, in otto parti, debutterà il prossimo 4 febbraio, ed è incentrata sul rapimento del figlio di una donna d'affari statunitense.

"Quando il figlio di un'importante donna d'affari americana (Una Thurman) viene rapito da un hotel di New York, i sospetti cadono rapidamente su quattro cittadini britannici apparentemente normali che erano in hotel la notte in questione" recita la sinossi ufficiale di Suspicion. "Ritrovandosi in una corsa transoceanica a giocare al gatto col topo per sfuggire alle forze combinate della National Crime Agency e dell'FBI per dimostrare la loro innocenza, diventa evidente che non ci si può fidare di nessuno. Chi c'è davvero dietro il misterioso rapimento, e chi invece è solo colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato?"

La serie è basata sull'israeliana False Flag, e Rob Williams (The Man in the High Castle) ne è showrunner e produttore esecutivo.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti di The Big Bang Theory, vi abbiamo parlato qualche tempo fa del nuovo cameo di Kaley Cuoco. Dopo le dodici stagioni della fortunata sitcom, Kunal Nayyar ha recitato anche in Criminal: UK, disponibile in streaming su Netflix.