Kunal Nayyar di The Big Bang Theory torna su Instagram dopo mesi di assenza

Dopo la fine di The Big Bang Theory, lo scorso maggio, Kunal Nayyar aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social media, e negli ultimi mesi infatti non ha postato nulla. Adesso l'attore che interpreta Rajesh Koothrappali è tornato su Instagram per celebrare Diwali con i suoi follower.

Diwali, la "festa delle luci", simboleggia la vittoria del Bene sul Male ed è una delle più importanti festività indiane. Su Intagram Kunal Nayyar ha pubblicato una sua foto, in cui indossa degli occhiali scuri e si è lasciato crescere una folta barba.

La didascalia recita: "Felice Diwali. Il mio primo Diwali a casa a Dehli dopo vent'anni. Non avrei potuto pensare a un'occasione migliore per tornare su Instagram e utilizzare questa piattaforma per diffondere amore, diffondere luce e sperare di aiutarvi ad avvicinarvi a voi stessi, perché non importa dove ti trovi nella tua vita, tutti abbiamo la possibilità di accendere la nostra luce interiore su questo mondo. Quindi... ora sono tornato; raduniamoci e illuminiamo tutti gli angoli bui di questo mondo. D'accordo?"

Nayyar aveva annunciato, prima della sua pausa dai social media, di voler trascorrere qualche mese in India, dove non tornava da anni, dalla sua famiglia. The Big Bang Theory ha chiuso i battenti dopo dodici stagioni, lasciando un vuoto nel cuore dei fan e degli stessi protagonisti. Kaley Cuoco, per esempio, ha fatto un commovente regalo ai suoi colleghi, pensato e preparato in ben dodici anni.

Chi ha amato la serie potrà presto rivedere The Big Bang Theory su HBO Max.