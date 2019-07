Kung Fu Panda: The Paws of Destiny, una clip dalla seconda stagione

Kung Fu Panda sta per tornare su Amazon Prime Video con la seconda stagione della serie animata Kung Fu Panda: The Paws of Destiny, di cui è stata diffusa una divertente clip.

La serie tv spin-off che porta avanti le avventure di Po e compagni tornerà con 13 episodi il prossimo 5 luglio sulla piattaforma streaming, ma nel frattempo grazie a una buffa clip ci viene data qualche piccola anticipazione su cosa ci aspetterà in questa seconda stagione.

Nel filmato, Nu Hai (Haley Tju), Bao (Gunnar Sizemore), Jing (Laya DeLon Hayes) e Fan Tong (Makana Say), i giovani aspiranti eroi guidati da Po (Mick Wingert) si trovano alle prese con gli onori, ma soprattutto gli oneri, della vita da paladini della giustizia: aiutare le vecchiette ad attraversare la strada, fare da baby-sitter, portare la carta igienica a chi ne ha urgente bisogno e... lavare l'intimo della nonna. Non esattamente ciò che credevano rientrasse nei doveri di un eroe.

Ma stando a quando dice la sinossi ufficiale dello show, la situazione potrebbe farsi presto molto più movimentata: a un certo punto "sarà compito loro salvare il mondo da una forza malvagia, ma non prima che Master Po gli avrà insegnato ad utilizzare i loro nuovi poteri".

La serie animata è un sequel della saga cinematografica che debuttò sul grande schermo nel 2008, e di cui potete leggere le nostre recensioni (recensione primo film, recensione secondo film e recensione terzo film) cliccando sugli appositi link.