Kung Fu Panda: The Dragon Knight, ammirate il primo trailer della serie di Netflix!

La nuova serie Netflix Kung Fu Panda: The Dragon Knight è pronta a debuttare sulla piattaforma, e in questi minuti si è mostrata ai fan con un primo trailer ufficiale.

Nel filmato, disponibile all'interno dell'articolo, ritroviamo l'iconico panda Po, doppiato ancora una volta da Jack Black: l'attore ha 'vestito' i panni del personaggio per la prima volta nel film originale della saga di Kung Fu Panda, uscito nel lontano 2008, per poi tornare ad interpretarlo anche in Kung Fu Panda 2 del 2011 e in Kung Fu Panda 3 del 2016. Nella serie di Netflix ci saranno anche Rita Ora nel ruolo del cavaliere inglese Lama Errante, James Hong nel ruolo del signor Ping, Chris Geere come Klaus Dumont, Della Saba come Veruca Dumont, Rahnuma Panthaky come Rukhmini, Ed Weeks come Colin e Amy Hill come Pei Pei.

In Kung Fu Panda: The Dragon Knight, una misteriosa coppia di donnole ha messo gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, e Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia in giro per il mondo in compagnia di un cavaliere inglese di nome Lama errante. Insieme, questi due guerrieri intraprendono un'avventura epica per trovare le armi magiche e salvare il mondo dalla distruzione. La serie è prodotta da Peter Hastings, Shaunt Nigoghossian e Jack Black, con Chris Amick e Ben Mekler come produttori esecutivi.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight è una produzione DreamWorks Animation e debutterà il 14 luglio su Netflix. Per altre notizie sul mondo dell'animazione targata Netflix, vi ricordiamo che sulla piattaforma sempre nel mese di luglio uscirà anche il film Il mostro dei mari.