Kurt Angle, ecco perchè ha rifiutato la proposta di rinnovo della WWE

Kurt Angle a fine aprile ha concluso il suo rapporto lavorativo con la WWE dove terminata la carriera da wrestler occupava posizione di produttore nel backstage. Tuttavia, molti sono stati i tentativi della società di riaverlo ma, l'Eroe Olimpico non ha mai accettato alcun rinnovo.

Angle ha spiegato in una nuova intervista con Wrestling Inc. che ha rifiutato le offerte della WWE per concentrarsi sulla sua nuova impresa commerciale, una società di nutrizione chiamata Physically Fit Nutrition.

"Si è speculato molto su questa questione, c'era chi diceva che volessi passare al cinema ma, semplicemente la mia nuova avventura lavorativa rende complesso il lavoro alla federazione. Ci sono continue riunoni e molti incontri. Per ora voglio concentrarmi sulla mia azienda".

"Si chiama Physically Fit Nutrition" ha aggiunto. "Vendiamo alimenti per sportivi. Abbiamo aad esempio snack di pollo insaporiti ma, abbiamo anche una proteina vegetale. Tutto è di ottima qualità e hanno un sapore davvero buono. Abbiamo un contratto a marchio privato con Amazon. Li vendiamo anche nei negozi e online, quindi sta andando abbastanza bene".

In un'intervista separata con CBR, ha detto che una delle idee della WWE era di averlo come manager di Matt Riddle.

"Penso che Matt Riddle sarà uno dei volti della [WWE], ha tutte le capacità. La sua personalità è fantastica. All'inizio è un po' strano. Ma una volta che lo conosci, è molto simpatico. È fenomenale sul ring. La WWE mi ha offerto un lavoro come suo manager. Purtroppo ho rifiutato per diversi motivi, ma mi sarebbe piaciuto gestirlo. Non era il momento giusto però".

Di recente Kurt Angle si è anche espesso sul futuro di Brock Lesnar paventando il suo possibile passaggio in AEW dopo la fine del contratto con la WWE.