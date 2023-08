Kurt Russell e Wyatt Russell saranno lo stesso personaggio nella serie tv di Godzilla

Questa settimana la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha pubblicato le prime foto ufficiali della serie tv di Godzilla, spin-off del MonsterVerse di Legendary Pictures intitolato Monarch: Legacy of Monsters, svelando anche grosse anticipazioni sulla trama e sul cast.

Nello specifico, i social sembrano aver particolarmente apprezzato la mossa riguardante il casting di Kurt Russell e Wyatt Russell nella serie tv di Godzilla: padre e figlio sono stati confermati nel cast dello spin-off - che sarà sia un prequel che un prequel del film Godzilla del 2014 - nel luglio del 2022 ma da allora il loro ruolo è stato avvolto dal mistero...fino a quando, in queste ore, Apple TV+ ha svelato che Kurt Russell e Wyatt Russell interpreteranno lo stesso personaggio in due età differenti: in una mossa geniale delle produzione, nella serie padre e figlio saranno il generale Lee Shaw, con Wyatt che lo interpreterà da giovane in una storyline ambientata negli anni '50 e Kurt che lo interpreterà da vecchio, mezzo secolo dopo, nella storyline che seguirà gli eventi di Godzilla.

Curiosamente non è la prima volta che Kurt Russell e Wyatt Russell lavorano insieme: essendo nato nel 1986, Wyatt da bambino apparve in un ruolo non accreditato in Escape from LA di John Carpenter del 1996 e poi nel 1998 in Soldiers.

Per altri contenuti sul MonsterVerse, guardate il primo teaser trailer di Godzilla x Kong, il sequel di Godzilla vs Kong.