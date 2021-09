Kyle Jenner in dolce attesa: Travis Scott è al settimo cielo

Nei mesi scorsi si parlava di una possibile crisi tra Kylie Jenner e Travis Scott ma, per mettere a tacere queste voci, la coppia ha annunciato nelle ultime ore di essere in attesa di un secondo bambino, dopo Stormi nata 3 anni fa.

L'annuncio è arrivato naturalmente sui social dove l'imprenditrice beauty ha condiviso il racconto delle prime settimane della sua gravidanza, dal test positivo, alla gioia del neopapà, la prima ecografia con la piccola Stormi e la notizia data a Kris Jenner. Quest'ultima al settimo cielo non è riuscita a trattenere le lacrime.

La relazione tra i due è stata resa nota nel 2017, nel 2019 c'è stata poi una breve pausa, ma poco tempo dopo le cose sono notevolmente migliorate, tanto che la coppia è tornata a condividere sui social post tenerissimi in cui si dimostrano reciprocamente il proprio amore.

E se per Kylie Jenner le cose sembrano andare nel migliore dei modi, lo stesso non si può dire per sua sorella. Kim Kardashan ha appena divorziato da Kanye West. Il cantante però sembra non essere molto provato dalla fine di questo matrimonio e negli ultimi tempi si è mostrato in compagnia di Irina Shayk, a sua volta ex fiamma di Bradley Cooper.