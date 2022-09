Kyle MacLachlan ricorda la serie Believe: 'È grazie ad Alfonso Cuarón se recito ancora'

Nel corso di un suo recente intervento nella serie di Criterion Collection, Kyle MacLachlan ha ammesso che se non fosse stata per l'ispirazione avuta da Alfonso Cuarón probabilmente non avrebbe proseguito nel mondo della recitazione. L'attore, celebre per Twin Peaks e Dune, ha recitato nella serie NBC Believe, ideata dal Premio Oscar per Roma.

Sebbene la NBC abbia trasmesso solo 12 dei 13 episodi, MacLachlan ha attribuito a Cuarón il merito di avergli risvegliato l'amore per la recitazione.

"Credo di aver avuto una sorta di stallo nella mia carriera. Non avevo mai lavorato con qualcuno di quel calibro e ho lavorato solo un paio di giorni nella serie, ma qualcosa mi ha colpito, questo ricordo", ha riflettuto MacLachlan durante la serie Criterion Collection Closet Picks. Mi sono detto: "Questo mi ricorda [David] Lynch. Mi ricorda [John] Frankenheimer, mi ricorda i grandi registi con cui ho lavorato'. E in qualche modo avevo perso quella sensazione".

MacLachlan ha continuato a parlare di Cuarón: "Me l'ha restituita. Gliene sarò per sempre grato". Believe è stata la prima serie televisiva di Cuarón e segnò il ritorno di MacLachlan sul piccolo schermo dopo aver recitato, tra le altre, in Twin Peaks di David Lynch e Mark Frost, in Sex and the City e in Desperate Housewife.

Curiosamente, qualche tempo fa, lo stesso Cuarón disse che per lui Twin Peaks: The Return è stata di enorme ispirazione come regista. Nella serie c'è lo stesso MacLachlan che riprende i panni dell'Agente Speciale Dale Cooper.

"C'è questo regista che non pone vincoli alla sua narrazione", ha detto Cuarón a proposito del creatore della serie Lynch. "Sta solo creando il suo mondo, e quel mondo non è solo la storia - è anche la sua atmosfera, il suo approccio cinematografico. Lo adoro. Amo la sua ambiguità, la sua inquietudine. Penso che sia come attraversare il subconscio di una mente molto, molto stravagante".

Recentemente, MacLachlan è apparso in How Met Your Father, serie spin-off di How Met Your Mother dove l'attore interpretava il personaggio soprannominato "Il Capitano". Al cinema ha interpretato Thomas Edison nel biopic Tesla con Ethan Hawke.