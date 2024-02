Kyle MacLachlan è rientrato a Twin Peaks allo stesso giorno e alla stessa ora! Il video

I Segreti di Twin Peaks ha senza dubbio segnato un momento fondamentale della serialità televisiva con lo show di Lynch che, ad anni dalla sua pubblicazione, continua a rimanere nei cuori degli appassionati come uno dei prodotti più originali e apprezzati di sempre. Nel contesto del Twin Peaks Day, Kyle MacLachlan è tornato nell’iconica cittadina.

Dopo aver riportato la classifica di Letterboxd che incorona il pilot alternativo di Twin Peaks come il miglior film per la televisione di sempre, torniamo ad occuparci del capolavoro di David Lynch per condividere un’immagine e un video, diventati virali sulla Rete e che mostrano l’interprete di uno dei protagonisti della serie, tornare ad attraversare l’iconico cartello che segna l’inizio della misteriosa cittadina raccontata nell’opera nello stesso orario dello stesso giorno.

In occasione del Twin Peaks Day, ricorrenza che cade il 24 febbraio di ogni anno, Kyle Maclachlan è stato infatti immortalato mentre, a bordo della sua auto torna a Twin Peaks salutando la folla di fan riuniti nei pressi del cartello stradale.

I Segreti di Twin Peaks, ricordata dal pubblico come una vera e propria opera generazionale, ha appassionato e sconvolto gli amanti del genere per due stagioni prima del prequel Fuoco Cammina con me e di tornare nella serie sequel del 2017, trasmessa in Italia su Sky.

Per celebrare, seppure in ritardo di qualche giorno, il Twin Peaks Day, vi lasciamo a un nostro approfondimento ed elogio relativo a I Segreti di Twin Peaks.