L.A.'s Finest: prima foto ufficiale dello spin-off televisivo di Bad Boys

Grazie ad Entertainment Weekly possiamo mostrarvi la prima immagine ufficiale di L.A.'s Finest, la serie spin-off di Bad Boys che vedrà come protagoniste Jessica Alba e Gabrielle Union. Trovate l'immagine in calce alla notizia.

La serie seguirà Syd Burnett (Union), apparsa l'ultima volta a Miami quando ha smantellato un cartello della droga, ora diventata una detective della polizia di Los Angeles. In coppia con lei ci sarà una nuova partner, Nancy McKenna (Alba), una mamma che nasconde un passato altrettanto delicato. Le due donne non si intendono molto, ma si ritroveranno a collaborare quando per affrontare i criminali più pericolosi di Los Angeles.



Pam Veasey servirà da co-showrunner di L.A.'s Finest e sarà anche produttore esecutivo insieme insieme alle due attrici e agli scrittori Brandon Margolis e Brandon Sonnier. Tra i produttori esecutivi figurano anche Doug Belgrad, Jerry Bruckheimer (Bad Boys), Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Jeff Gaspin, e Jeff Morrone. L'episodio pilota è diretto da Anton Cropper.



L.A.s Finest debutterà su Spectrum network nel corso del 2019. Il cast dello show include anche Ernie Hudson nei panni di Joseph Burnett, Zack Gilford in quelli di Ben Walker, Duane Martin nel ruolo di Ben Baines e Ryan McPartlin nei panni di Patrick McKenna. Cosa vi aspettate da questo spin-off televisivo di Bad Boys? Fatecelo sapere nei commenti.