L'amica geniale, trailer ufficiale della serie RAI e HBO basata sui romanzi della Ferrante

Sia RAI che HBO hanno rilasciato rispettivamente due primi trailer ufficiali per l'attesa L'amica geniale, omonima trasposizione televisiva della serie di romanzi bestseller dell'autrice Elena Ferrante co-prodotta dalle due compagnie e diretta interamente per la televisione da Saverio Costanzo (Hungry Hearts).

Composta da otto episodi totali, la serie è stata scritta dalla stessa Ferrante in collaborazione con Francesca Piccolo e Laura Paolucci, mentre a produrre ci hanno pensato, tra gli altri, anche Domenico Procacci con la sua Fandango e Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Wildside (già dietro a The Young Pope di Paolo Sorrentino).



La storia de L'amica geniale segue la vita di Elena Greco, una donna ormai anziana che comincia a scrivere la storia del rapporto con la sua più vecchia amica che sembra scomparsa nel nulla. Insieme sin dalle elementari nel 1950, la loro storia copre 60 anni della loro vita, in una racconto dove Elena cercherà di descrivere il mistero di Lila, al tempo stesso sua migliore amica e peggiore nemica.



L'amica geniale vedrà anche Alba Rohrwacher come voce narrante della serie e andrà in onda in america sulla HBO a partire dal prossimo novembre, mentre in Italia sempre nello stesso mese sui canali Rai.

Attendiamo con molta fiducia questa interessantissima co-produzione.