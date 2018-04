L'anteprima del prossimo episodio di Supergirl ci dà un assaggio del terzo Worldkiller

The CW ha pubblicato un'anteprima di "Of Two Minds", sedicesimo episodio della terza stagione di Supergirl.

L'episodio vedrà l'emergere del terzo Worldkiller, Pestilence (pestilenza) - o almeno dei suoi poteri. Come abbiamo visto alla fine dell'episodio di ieri, qualcosa sta facendo precipitare gli uccelli dal cielo e nell'anteprima, quel qualcosa infetterà anche i cittadini di National City, inclusi Alex (Chyler Leigh) e Winn (Jeremy Jordan).

Come potete vedere nell'anteprima in apertura della news, la malattia non ha cura ed è fatale secondo Mon-El (Chris Wood), il quale potrebbe saperne di più. Come i fan hanno visto la scorsa settimana, il futuro di Terra-38 potrebbe essere messo in grave pericolo se Pestilence non viene fermata. Pestilence diventerà Blight, la stessa entità terrificante che spazzerà via Winath in futuro e che potrebbe essere dietro l'evento devastante nel 25° secolo che decimerà la maggior parte della popolazione della Terra.

Tuttavia, anche conoscere il futuro e avere la Legione nel presente non significa che mettere in piedi un piano per fermare Pestilence sarà facile. Nell'anteprima, Imra (la guest star Amy Jackson) sottolinea bruscamente che Supergirl (Melissa Benoist) non riesce a fermare il Worldkiller nel futuro da cui proviene. Altrove, Samantha Arias (Odette Annable) continua a essere monitorata da Lena Luthor (Katie McGrath), mentre cercano di capire come liberare Sam da Reign. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale di "Of Two Minds":

"Supergirl e Imra devono lavorare insieme per fermare il terzo Worldkiller - Supergirl e Imra hanno idee diverse su come fermare il terzo Worldkiller, Pestilence. Tuttavia, quando sia Alex che Winn vengono seriamente messi in pericolo da Pestilence, Supergirl e Imra si uniscono per fermare la distruzione."

Supergirl tornerà Lunedì su The CW.