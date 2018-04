L'anteprima dell'ultimo episodio di The Walking Dead mostra la guerra totale promessa

AMC ha pubblicato l'anteprima per il finale della stagione 8 di The Walking Dead. L'episodio 16 si intitolerà "Wrath" e metterà in scena una vera e propria guerra totale.

Nell'ultima puntata della stagione, le comunità uniranno le forze contro i Saviors. Dwight ha inconsapevolmente dato a Rick Grimes e co. una mappa che porterà Alexandria, Hilltop e The Kingdom verso una trappola mortale. Rick e Michonne guideranno la carica nella resa dei conti finale tra l'alleanza A.H.K. e i Saviors, con Daryl, Carol, Ezekiel, Morgan, Rosita, Jesus, Siddiq, Maggie e altri armati e pronti alla battaglia quando "All Out War" (titolo della seconda parte della stagione) arriverà a conclusione.

"Siamo peggio di quello che eravamo, e non possiamo tornare indietro", dice Morgan a Rick, "quindi finiamola." "La guerra verrà risolta definitivamente entro la fine della stagione otto", ha detto a Entertainment Weekly il produttore esecutivo Scott Gimple. I fan non saranno delusi, ma l'EP ha detto a TV Line che la risoluzione della guerra "potrebbe non essere ciò che le persone si aspettano". "Potrebbe non essere quello che vogliono anche alcuni dei personaggi", ha aggiunto Gimple, ma "è una conclusione, e devono affrontare le sue conseguenze". L'EP e lo showrunner in precedenza hanno dichiarato a EW che il "gigantesco" finale non si limiterà a concludere la guerra, ma che "stabilirà l'inizio della prossima storia".

I fan che hanno familiarità con i fumetti di The Walking Dead potrebbero conoscere specifiche svolte, ma la morte di Carl all'inizio di questa mid season ha cambiato le carte in tavola anche per loro. "Ci sono alcuni grandi cambiamenti che modificano certi aspetti della storia", ha detto Gimple, aggiungendo che i cineasti "stanno ancora cercando di essere fedeli alle emozioni della storia, ma cambiandone alcune parti importanti. Funzionerà in modo molto diverso."

Oltre all'anteprima, AMC ha rilasciato anche uno sneak peek di "Wrath" con protagonista Negan. Potete trovare l'anteprima in apertura della news, mentre lo sneak peek può essere trovato in calce. L'ottava stagione di The Walking Dead si concluderà il 15 Aprile, come sempre su AMC.