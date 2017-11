L'Arrowverse ci porta su Terra-X con un nuovo ed entusiasmante trailer!

A distanza di pochi giorni dall’arrivo del gigantesco crossover dell’anno, ‘’, la rete statunitenseha rilasciato un nuovo trailer che esplora nel dettaglio la Terra governata dai nazisti.

Attenzione possibile Spoiler

Sin dall’uscita della prima stagione di The Flash, il network televisivo ha sempre proposto almeno un crossover annuale, coinvolgendo di volta in volta sempre più show, fino a raggiungere proporzioni epiche. Quest’anno, addirittura, ‘Crisis on Earth-X’ coinvolgerà Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e per la prima volta anche Supergirl.



L'evento costringerà soprattutto gli eroi di casa The CW/DC Comics a unire le forze per fronteggiare un commando militare ed una schiera di supercriminali provenienti dalla misteriosa Terra-X: una realtà alternativa in cui vivono le versioni distorte (e malvagie) di Supergirl, Flash e Green Arrow.



Come detto dallo stesso Harry Wells (Tom Cavanagh) nel trailer visionabile in chiosa all’articolo, “c’è una sola differenza fra la nostra Terra e la loro: i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale”. È per questo motivo che molti eroi sono divenuti dei villain, mentre storici criminali come Leonard Snart (Wentworth Miller) si sono invece dati all’eroismo.



Nonostante l’assenza di Martian Manhunter, una presenza regolare in Supergirl, ‘Crisis on Earth-X’ è senza dubbio il più grande crossover supereroistico mai escogitato da The CW, in quanto alcune scene porteranno sullo schermo oltre 20 eroi. E sebbene l’universo televisivo DC Comics abbia sempre faticato a portare sugli schermi dei nemici convincenti, i criminali di Terra-X ci hanno già convinti pienamente, essendo appunto i doppelganger dei personaggi che conosciamo e amiamo.



Definito da Stephen Amell "un film di quattro ore", il crossover sarà trasmesso in due serate fra il 27 ed il 28 novembre prossimi: la prima serata saranno Supergirl ed Arrow a portarci su Terra-X, mentre il giorno successo assisteremo all'esplosivo scontro finale durante The Flash e Legends of Tomorrow.