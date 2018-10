L'ascesa di Bullseye nel nuovo trailer di Daredevil 3

Dopo il primo sorprendente full trailer ufficiale della terza stagione di Daredevil, al New York Comic-Con è stato presentato un nuovo trailer che conferma la presenza di uno degli acerrimi nemici del Diavolo Custode nei fumetti originali.

Il nuovo trailer, che i Marvel Studios e Netflix hanno diffuso sia in originale che in italiano (e che trovate all'interno di questa notizia), conferma che l'attore Wilson Bethel interpreterà lo psicopatico Bullseye, il killer dalla mira infallibile che, in questa stagione, si camufferà da Daredevil (Charlie Cox) per incastrarlo sotto la guida di Kingpin (Vincent D'Onofrio); nel teaser vediamo anche il simbolo iconico del personaggio, ovvero il bersaglio.

In questa serie tv, Bullseye è stato 'reimmaginato' come l'Agente Poindexter, che ha fatto "qualcosa che non doveva" mentre svolgeva il suo lavoro e che Kingpin manipolerà affinché diventi Bullseye.

La terza stagione debutterà sulla piattaforma digitale Netflix a partire dal prossimo 19 ottobre. Ispirato alla famosa run a fumetti Born Again (in italiano, Rinascita), firmata da Frank Miller, è stata sviluppata dal nuovo showrunner Erik Oleson con Drew Goddard in veste di consulente. Charlie Cox riprenderà i panni di Matt Murdock/Daredevil con Deborah Ann Woll e Elden Henson nei panni, rispettivamente, di Karen Page e Foggy Nelson. Nella serie farà il suo ritorno anche il temibile Wilson Fisk/Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio.