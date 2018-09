L'ascesa del Primo Ordine nel trailer esteso di Star Wars Resistance

Disney ha rilasciato un trailer esteso della nuova serie Star Wars Resistance, terzo show tv animato di Star Wars, dopo The Clone Wars e Rebels ma il primo che si svolge diversi anni dopo gli eventi della trilogia originale. La serie è ambientata sei mesi prima di Star Wars: Il Risveglio della Forza e racconta l'ascesa al potere del Primo Ordine.

Creata da Dave Filoni, capo animazione di LucasFilm, Star Wars Resistance segue le avventure di Kazuda Xiono, doppiato da Christopher Sean, talentuoso ma giovane ed inesperto pilota da combattimento che viene reclutato da Poe Dameron (Oscar Isaac) per spiare il Primo Ordine e capire di chi può fidarsi o meno la Resistenza.

Nel frattempo Kazuda si guadagna da vivere partecipando a gare di sky-racing con gli altri membri del Team Fireball.

Rispetto ai trailer precedenti di Resistance, che si concentravano maggiormente sulle gare del Team Fireball rispetto alle pericolose missioni della Resistenza, questo trailer esteso si focalizza più sul Primo Ordine e la sua ascesa al potere.

Inoltre il video offre una visione migliore della versione dello Starkiller Base e mostra il personaggio di Capitan Phasma (Gwendoline Christie). Nel filmato è possibile vedere il cameo vocale di Rachel Butera nel ruolo del generale Leia Organa mentre elabora i piani per resistere al Primo Ordine con Poe.

Da quello che si può vedere nel trailer le premesse sono incoraggianti e ora si aspetta solo la première di Star Wars Resistance, prevista per il 7 ottobre su Disney XD.