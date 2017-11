L'attore e cantante David Cassidy si è spento all'età di 67 anni

L'attore e cantante, che divenne famoso negli anni '70 comenella serie "", è morto per insufficienza multiorgano Martedì, circondato dalla sua famiglia. Aveva 67 anni.

Il suo addetto stampa JoAnn Geffen ha confermato a Variety:"A nome di tutta la famiglia Cassidy, è con grande tristezza che annunciamo la morte di nostro padre, di nostro zio e del nostro caro fratello David Cassidy. David è morto circondato da coloro che amava, con gioia nel suo cuore e libero dal dolore che lo aveva attanagliato per così tanto tempo. Grazie per il sostegno che gli avete dimostrato in questi anni."

Secondo TMZ, Cassidy è stato ricoverato per la prima volta il 15 Novembre, in un ospedale in Florida. All'inizio di quest'anno, ha rivelato che stava combattendo la demenza e ha annunciato che avrebbe smesso di fare tour per concentrarsi sulla sua salute. Cassidy ha recitato accanto alla matrigna Shirley Jones in "The Partridge Family", che ha avuto un totale di 96 episodi tra il 1970 e il 1974 su ABC.

La band della famiglia TV ha pubblicato 10 album divenuti dischi di platino durante la trasmisisone della serie. Tra i loro più grandi successi figurano "I Think I Love You", che arrivò in cima alla classifica Billboard Hot 100 nel novembre 1970. Cassidy ha anche avuto successo come solista, anche se ha faticato a gettarsi alle spalle la sua immagine da idolo teen.

I suoi successi includevano "Cherish" e "I Write the Songs", l'ultimo dei quali fu riregistrato e reso popolare da Barry Manilow. Cassidy continuò positivamente la sua carriera negli anni '90 con brani che includevano "Lyin' to Myself" e "No Bridge I would not Cross". Nel 1978, Cassidy ha ricevuto una nomination agli Emmy per il ruolo da guest star in Police Story, interpretando l'agente Dan Shay.

Ciò portò al suo show su veicolo della polizia "David Cassidy: Man Undercover", che fu però cancellato nel 1979. Fu ospite di altri show come: Love Boat, Fantasy Island, Alfred Hitchcock Presenta, The Flash (1991), The John Larroquette Show, Malcolm in the Middle e Perfetti... Ma non Troppo.

Nel 2009, Cassidy è stato una star regular della sitcom ABC Family Ruby & the Rockits, co-creata dal suo fratellastro Shaun Cassidy. Il suo più recente ruolo è stato in un episodio del 2013 di CSI: Crime Scene Investigation. Cassidy lascia due figli: la star di Arrow, Katie Cassidy e il figlio Beau.

In apertura potete trovare la canzone "I THink I Love You" della Partridge Family, mentre in calce la sigla d'apertura e di chiusura della serie tv The Partridge Family.