L'attrice che dà la voce a Sabine di Star Wars Rebels vorrebbe uno spinoff con Ahsoka

Dopo il finale di stagione disi aprono varie possibilità sul futuro della serie: e se uno di questi fosse uno spinoff con? Per l'attrice, che dà la voce a Sabine, sarebbe una gran ottima idea.

Il finale di stagione di Star Wars Rebels, la serie animata prodotta da Disney e Lucasfilm che dal 2014 espande l'universo e le storie del mondo di Star Wars, ha soddisfatto tutti i suoi fan, con una conclusione degna di nota che però non mette certo una pietra sopra le future vicende ancora da raccontare. C'è ancora uno spiraglio per un possibile futuro della serie, con Sabine Wren che cerca di mettere in piedi una missione per salvare Ezra, ed indovinate un po' chi sarebbe pronto a partire? Ahsoka Tano! E se fosse questo il futuro della serie, o al limite uno spinoff?

Pare che sia proprio questo che si auguri Tiya Sircar, l'attrice che presta la sua voce al personaggio di Sabine Wren: in un recente AMA su Reddit si è dichiarata molto favorevole ad uno spinoff completamente incentrato sulle vicende di Sabine ed Ahsoka, ma al momento nemmeno il cast conosce il futuro della serie, tantomeno dei singoli personaggi.

Sicuramente possiamo affermare che l'universo di Star Wars Rebels non si fermerà certo qui: se dovesse continuare con una nuova stagione o con qualche spinoff non è ancora possibile dirlo, ma le possibilità dei produttori dello show per accontentare i propri fan sono moltissime, e quella suggerita dalla Sircar potrebbe essere una delle più valide.