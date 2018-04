L'Enterprise che vediamo in Star Trek: Discovery non è quella originale: ecco perché

I fan di vecchia data di Star Trek avranno notato subito che la versione dell'USS Enterprise mostrata in Star Trek: Discovery è diversa da quella vista nella serie TV originale. In effetti i due modelli della nave spaziale sono distanti l'una dall'altra in termini di look, ma una ragione c'è, e ce la spiega il designer dello show John Eaves.

Anche se Star Trek: Discovery viene considerato un prequel, il suo look è per forza di cose molto più attuale rispetto a quello visto nella leggendaria serie TV del 1960. Questo fattore ha sicuramente contribuito alle modifiche apportate alla USS Enterprise che vediamo nel nuovo show, ma i motivi di questo cambio di rotta nel modo di rappresentarla non sarebbero solamente una questione di design.

A quanto pare infatti la decisione di modificare il look dell'iconica navicella spaziale sarebbe stata presa anche per motivi legali; questa versione dei fatti sarebbe confermata dal desginer dello show, John Eaves, che ai microfoni di io9 ha dichiarato: "Dopo Enterprise, i diritti di Star Trek hanno cambiato proprietario e sono stati suddivisi, quindi gli elementi dello show in grado di apparire nei prodotti futuri della saga sono cambiati ed i crossover non erano più permessi. Ecco il perché delle modifiche apportate al film di J.J. Abrams: il concetto dell'universo alternativo è stato ciò che ha reso possibile quella pellicola, un'idea in grado di non oltrepassare i confini legali imposti sullo show".

Una scelta quindi non solo di design, ma resasi necessaria per non incorrere in problemi legali. Se siete dei fan di questo show, vi ricordiamo che nella sua seconda stagione apparirà anche Spock.