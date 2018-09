L'ex Fonzie di Happy Days Henry Winkler vince il suo primo Emmy per Barry

Sono passati più di venti anni dalla puntata finale di Happy Days e l'interpretazione di Arthur Fonzarelli di Henry Winkler è ancora nell'immaginario di tutti gli appassionati. Per l'attore, noto a livello mondiale e divenuto un'icona televisiva, la cerimonia di consegna degli Emmy della scorsa notte non sarà una delle tante.

Winkler infatti ha ottenuto il primo Emmy della sua carriera come miglior attore non protagonista nella commedia di HBO, Barry, in cui interpreta il ruolo di Gene Cousineau.

L'attore, oggi 72enne, ha battuto la concorrenza di Alec Baldwin in Saturday Night, Tony Shalhoub in The Marvelous Mrs. Maisel che ha dominato questa edizione dei premi, Brian Tyree Henry in Atlanta e Louie Anderson in Baskets.

Ovviamente soddisfatto Winkler, che ha pronunciato un discorso in pieno stile Fonzie, citando i "trentasette secondi" a sua disposizione. "Ho solo 37 secondi, ed ho scritto questo discorso in 43 anni" ha affermato l'attore tra le risate divertite del pubblico.

La nomination però non era una prima per l'attore, che in precedenza ne aveva ricevute cinque senza mai però portare a casa il premio. La prima candidatura risale al 1976, ovviamente per l'interpretazione di Fonzie in Happy Days.

Poco dopo attraverso il proprio account ufficiale Twitter, l'amico e collega Ron Howard oggi regista e che in Happy Days interpretava Richie Cunningham, ha voluto celebrare la vittoria di Winkler ricondividendo un selfie scattato poco prima della cerimonia.