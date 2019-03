L'ex showrunner di Daredevil ha firmato un accordo a lungo termine con Amazon

L’improvvisa chiusura di uno degli show di punta dell’universo Marvel nel panorama digitale della piattaforma Netflix ha inevitabilmente liberato la scaletta degli impegni del cast artistico e tecnico dello show. Tra questi, in particolare, c’è Erik Oleson, showrunner di Daredevil, che ha da poco concluso un accordo con gli Amazon Studios.

Quel che sta accadendo negli ultimi mesi sembra essere un vero e proprio esodo da Netflix ad Amazon. Lo scorso dicembre, infatti, come ricorderete è accaduto lo stesso con il creatore e showrunner di Luke Cage, Cheo Hodari Coker, il quale aveva stipulato un contratto simile.

“Voglio narrare quel genere di storie che amo: storie che hanno grandi personaggi, concept elettrizzanti e scenari leggendari, ma che abbiano a che fare con qualcosa di significativo. Racconti che permettono al pubblico di pensare e di sentirsi ricompensati per averli guardati. Amazon è la casa perfetta per queste storie ed io sono felice di lavorare al fianco dell’intera squadra degli Amazon Studios” ha commentato Oleson in una breve dichiarazione.

Per l’ex showrunner di Marvel’s Daredevil si tratta di una sorta di ritorno a casa se si considera che egli aveva già collaborato con gli studios in veste di produttore esecutivo e capo sceneggiatore per la seconda stagione di The Man in the High Castle.

Albert Cheng, co-direttore del settore Television, ha commentato in questi termini l’arrivo di Oleson a bordo:

“Siamo felici di dare il bentornato ad Erik negli Amazon Studios. Erik sa come costruire mondi che affascinano gli spettatori, ma che sono altresì ben saldati ad emozioni reali e a rapporti. Siamo molto entusiasti che si ricongiunga al nostro incredibile team di produttori e di creatori qui ad Amazon”.

Erik Oleson è stato a capo della terza stagione di Daredevil, disponibile sul servizio streaming Netflix. È stato preceduto in passato da Marco Ramirez, Doug Petrie e da Steven S. DeKnight.

Dalle passate interviste sappiamo per certo che lo stesso Oleson si era mosso nel vano tentativo di convincere i vertici di Netflix a proseguire la narrazione di quella che a tutti gli effetti poteva dirsi lo show Marvel di maggior successo sulla piattaforma. Le idee e le potenzialità per lo sviluppo di una quarta stagione c’erano tutte, ma alla fine hanno prevalso logiche differenti che hanno portato ad una separazione netta tra Netflix e Marvel Television.