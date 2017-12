L'interprete di Alex in Marvel's Runaways ci parla delle relazioni nella serie

I produttori didaranno ai personaggi di Runaways un sacco di "amore" da condividere, almeno secondo una delle giovani star della serie.

Attenzione possibile Spoiler

Rhenzy Feliz, interprete di Alex Wilder nella nuova serie Hulu, conosce un paio di cose sul romanticismo in erba tra gli aspiranti supereroi, dal momento che il suo personaggio si sta avvicinando all'attuale proprietaria dello Staff of One, Nico Minoru (Lyrica Okano).

Finora, i bambini di Marvel's Runaways si sono accoppiati in modi interessanti. In primo luogo ci sono stati appunto Alex e Nico, che hanno scoperto i loro veri sentimenti l'uno per l'altra nel bel mezzo di ciò che equivale a una situazione molto stressante (scoprire che i tuoi genitori sono dei supercattivi è certamente pesante quando si tratta di fattori di stress).

Nel frattempo, Chase ha avuto alcune fantastiche interazioni con Gert e Karolina, creando il potenziale per un triangolo amoroso, che potrebbe complicare notevolmente le cose. Ma cos'è che ha realmente portato Alex e Nico ad avvicinarsi? I due hanno sempre avuto sentimenti reciproci? Secondo Feliz, intervistato da Screen Rant, è così. L'attore sente che i due hanno a lungo provato qualcosa l'uno verso l'altra, ed è ora arrivato il momento giusto per esprimere quei sentimenti. Feliz ha detto:

"Penso che siano solo due delle sei persone al mondo che attraversano quella situazione in quel momento, dove sono molto confuse su chi siano i loro genitori, e sono molto spaventate da quello che potrebbero scoprire. Quindi il fatto che ci siano dentro li rende automaticamente più vicini. Ma penso che anche prima avessero una connessione. Prima che succedesse tutto, penso che si siano sempre piaciuti e penso che Alex si faccia in quattro per cercare di farla sentire di nuovo a suo agio. Vede che sta male e penso che cerchi di aiutarla. Ma allo stesso tempo penso che anche Nico inizi a provare qualcosa per Alex. Avete visto quanto combatte per riaverlo... Penso che sia perché si preoccupi per lui."

Ma che dire degli altri potenziali accoppiamenti che lo spettacolo potrebbe avere in cantiere? Feliz ha risposto parlando anche dell'estrema segretezza che ha la Marvel riguardo ai dettagli delle trame dei film e degli spettacoli televisivi in lavorazione:

"Se lo dico, verrò punito dalla Marvel. Ci sono sicuramente più abbinamenti in arrivo. C'è qualcosa che forse alcuni utenti di fumetti si aspettano già. Ma c'è di più, sicuramente. Sono Josh e Steph - questi ragazzi hanno creato The O.C., hanno fatto Gossip Girl, ci sarà un sacco di amore da condividere."

Finora, Runaways ha fatto buon uso del suo cast - sia in coppie più piccole che riunendo tutti, come nell'episodio 5 - ma con diversi episodi ancora da fare, sembra che la serie Marvel di Hulu possa avere qualche accoppiamento ancora in serbo.