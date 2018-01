L'ombra di Magneto e degli X-Men aleggia sul promo del season finale di The Gifted!

Subito dopo la messa in onda dell’undicesimo episodio di The Gifted ha rilasciato un movimentato ed esplosivo trailer per lo scontro finale tra laed ilche avverrà negli ultimi due episodi di questa prima stagione.

Visionabile in chiosa all’articolo, il promo del season finale (composto dagli episodi 12 e 13 della stagione corrente) rivela che Polaris sarà finalmente pronta a segue le orme del suo leggendario padre, Erik Magnus Lehnsherr, meglio noto come Magneto: il potentissimo mutante in grado di controllare i metalli e manipolare i campi elettromagnetici. Il precedente episodio della serie aveva infatti seminato parecchi indizi sull’identità del padre di Lorna Dane, definendolo addirittura un “re”, e sebbene il personaggio non sia ancora comparso nello show, il suo lascito è più che evidente.



Nel trailer, una delle tre Naiadi di Stepford, anche note come “Sorelle Frost”, ha persino detto a Polaris questa inconfondibile frase: “Che tu lo voglia o no, sei identica a tuo padre”. In un’altra scena, invece, la ragazza parla con un personaggio non meglio identificato che le menziona addirittura gli X-Men, ma non è ancora chiaro cosa questo voglia da Polaris. Qualunque cosa ci aspetti nello spettacolare season finale, Thunderbird non sembra affatto concento, in quanto affermerà che “questo non è il motivo per cui gli X-Men ci hanno scelti”. Cosa vorrà dire con queste dure parole? Significa dunque che Lorna o uno dei suoi compagni commetteranno qualche crimine imperdonabile non consono agli insegnamenti degli X-Men?



Negli Stati Uniti, il prossimo episodio The Gifted sarà trasmesso il 15 gennaio su FOX, mentre in Italia la serie riprenderà la regolare programmazione a cadenza settimanale il prossimo 24 gennaio.