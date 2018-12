L'ottava stagione de Il Trono di Spade sarà a prova di spoiler

La serie televisiva statunitense ispirata al ciclo di romanzi di George R. R. Martin tornerà nella primavera del prossimo anno con il racconto delle ultime imponenti avventure. Mantenere il riserbo su una stagione tanto attesa non dev’essere un lavoro da poco, specie con i numerosi leak che girano sul web. Ne parla in un’intervista Iain Glen.

In una chiacchierata con BBC Radio l’attore britannico, interprete di Jorah Mormont, ha rivelato che i livelli di segretezza e di paranoia non sono mai stati così alti come con la lavorazione della stagione di prossima trasmissione:

“I produttori sono assolutamente paranoici che qualcuno scovi qualcosa sulla serie e lo spoileri. Non ci era permesso di scrivere una parola su una pagina… Ogni cosa era accessibile attraverso gli iPad con differenti livelli di sicurezza stabiliti per accedervi, il che, devo ammetterlo, ha causato un problema per gli attori”.

La misura di cautela che i produttori de Il Trono di Spade hanno adoperato per l’ultima ondata di episodi è pressochè paragonabile alle tecniche della “Mistery Box” adottata dal regista J.J. Abrams con i suoi film, utili al fine di tenere segrete le più grandi sorprese per il pubblico al momento dell’uscita della pellicola in sala. È altamente cruciale anche per lo show televisivo della HBO che questo accada anche per i suoi spettatori, al punto che finanche il minimo dettaglio debba essere tenuto all’oscuro e che nessuno spoiler trapeli a seguito di qualche leak.

Le sei avventure in cui è ripartita l’ottava stagione avranno una durata pressochè simile a quella di un lungometraggio. Lo stesso David Nutter, già regista in passato de Il Trono di Spade e nuovamente alle prese con la regia di ben tre episodi dell’ultima stagione in arrivo, ha confermato che il serial fantasy avrà un minutaggio superiore ai 60 minuti per ciascun episodio, numeri dunque abbastanza alti per uno show televisivo. D’altronde, tuttavia, non ci si poteva nemmeno aspettare il contrario da un prodotto che necessariamente merita un degno epilogo e un minutaggio fuori dai canoni ordinari.

Nutter dirigerà tre episodi della stagione finale della serie, inclusa la prima. Due episodi saranno diretti da Miguel Sapochnik (Aspra Dimora, La Battaglia dei Bastardi, I Venti dell'Inverno) mentre la puntata finale sarà diretta dai creatori della serie, David Benioff e D. B. Weiss.

L'ottava e ultima stagione sarà trasmessa negli Stati Uniti dal canale via cavo HBO a partire da aprile 2019.