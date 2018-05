L'ultimo episodio di Krypton potrebbe alterare per sempre la storia di Superman

Syfy ha pubblicato in rete il teaser trailer ufficiale di "The Phantom Zone”, ossia l’ultimo episodio della prima stagione di Krypton, che appunto verrà trasmesso la prossima settimana. A giudicare dalle immagini, qualche importante elemento del passato di Superman sta per cambiare... per sempre.

L’episodio andato in onda ieri notte, “Hope”, ha rivelato un importante segreto che i fan del serial sospettavano già da tempo: Seg-El, nonno di Superman, è in realtà il padre del Generale Dru-Zod. Questa sconvolgente rivelazione, di conseguenza, fa sì che l’Uomo d’Acciaio sia nipote del suo più acerrimo nemico (se escludiamo Lex Luthor). Negli ultimi minuti, inoltre, l’episodio ha rivelato che il vero Brainiac è giù su Krypton, pertanto è ormai impossibile prevenirne l’arrivo.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer della prossima puntata ci mostra la nave di Brainiac fluttuare sulla città di Kandor, innescando una serie di disastrosi eventi che Seg-El e gli altri potrebbero non riuscire ad evitare. Tuttavia, come mostrato dall’episodio di ieri, l’unità di contenimento di Doomsday è stata gravemente danneggiata ed è probabile che la bestia si getti molto presto nella mischia (come pianificato inizialmente da Zod).



Il filmato rivela inoltre che Adam Strange, a differenza di quanto creduto da Seg-El e i suoi compagni, è ancora vivo. Ad un solo episodio della conclusione della stagione in corso, i fan sono ancora sconvolti per le recenti rivelazioni: la vera identità di Zod, il tradimento di Lyta, l’arrivo di Brainiac, e la potenziale minaccia rappresentata dallo stesso Doomsday.



Con così tanti elementi ancora in gioco, l’esplosivo finale di stagione potrebbe addirittura cambiare tutto quello che sappiamo su Superman, alterandone non solo il passato, ma anche e soprattutto il futuro. Non è infatti escluso che il personaggio possa essere addirittura cancellato dalla storia... Il suo mantello, del resto, è quasi scomparso del tutto.