L'ultimo episodio di The Flash ha svelato un importante dettaglio sulla Ragazza Misteriosa

L’episodio di The Flash trasmesso ieri notte sarà anche stato incentrato sulla crociata intrapresa dal criminale Clifford DeVoe/Il Pensatore (Neil Sandilands), ma la puntata ha anche fatto qualche progresso su un’altra importante faccenda ancora in sospeso: il segreto della cosiddetta “Ragazza Misteriosa”.

Nel corso della puntata, infatti, Cecile Horton (Danielle Nicolet) e Joe (Jesse L. Martin), durante il baby shower tenuto per la futura West, hanno ricevuto la visita della Ragazza Misteriosa (Jessica Parker Kennedy) che addirittura si è presentata a casa loro nei panni di un corriere. La fanciulla ha poi consegnato alla coppia una serie di regali, sostenendo che provenissero da una persona che tiene molto a tutti loro e che intedeva ricordare alla coppia l’importanza del tempo.



Barry (Grant Gustin) ed Iris (Candice Patton) si sono poi avvicinati alla porta per vedere i regali, ma l’arrivo della signora West-Allen ha fatto agitare la Ragazza Misteriosa, che di lì a poco è scomparsa lasciando alle sue palle una fulminante scia bianca e viola (gli stessi colori che caratterizzavano il costume di Iris quando la donna ha posseduto, per un solo episodio, tutti i poteri di speedster di Barry).



Dopo così tanti episodi dall’introduzione della Ragazza Misteriosa, la sua identità è un mistero che continua ad infittirsi sempre più. La sua più recente comparsa, tuttavia, ha quantomeno chiarito un importante dettaglio: si tratta di una velocista, cosa che difatti esclude a priori la teoria che la vedrebbe figlia di Cisco e Gypsy.



A giudicare dal modo in cui ha reagito all’arrivo di Iris - unico componente del Team Flash che finora non aveva mai incontrato, forse intenzionalmente - è probabile che Barry e consorte siano davvero i suoi futuri genitori, come sostenuto per mesi e mesi dai fan dello show. Ma per quale ragione l’ipotetica figlia di Barry e Iris dovrebbe tornare nel passato?



