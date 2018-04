L'universo di Jason Bourne al centro del nuovo pilot voluto da USA Network

USA Network ha pubblicamente annunciato di aver ordinato ben quattro pilot per la prossima stagione televisiva ed uno di questi sarà ambientato nell’universo di Jason Bourne, personaggio di fantasia dei romanzi di Robert Ludlum e interpretato sul grande schermo da Matt Damon.

Treadstone è il primo progetto in cantiere per la rete via cavo USA Network, conosciuta al grande pubblico per serial come Mr. Robot o Suits. L’opera esplorerà le origini della storia e delle azioni presenti del programma della CIA conosciuto come Treadstone, una operazione segreta che sfrutta il protocollo di modificazione del comportamento per trasformare i suoi agenti in assassini superumani inarrestabili. Jason Bourne, il personaggio principale del franchise della Universal Pictures, è stato non a caso un prodotto di tale programma.

La serie seguirà nuovi agenti “dormienti” in tutto il globo che verranno risvegliati per riprendere le missioni letali loro affidategli.

La puntata pilota verrà scritta dal creatore di Heroes, Tim Kring, in veste per l’occasione anche di produttore esecutivo. Ramin Bahrani, sceneggiatore e regista di 99 Homes e dell’atteso film tv per la HBO Fahrenheit 451 con Michael B. Jordan e Michael Shannon, è stato chiamato, invece, dietro la macchina da presa.

L’ultimo film della saga, Jason Bourne, risale al 2016. La pellicola diretta da Paul Greengrass ha ottenuto in tutto il mondo una cifra che si aggira intorno ai 415.5 milioni di dollari. In attesa di conoscere prossimi aggiornamenti sulla lavorazione della puntata pilota di Treadstone e sull’eventuale ordine dell’intera stagione, diteci nei commenti se questo progetto vi interessa e se vorreste saperne di più sul mondo di Jason Bourne.