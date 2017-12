L'Uomo Porpora ritorna nella prima foto ufficiale di Jessica Jones

Con le riprese ufficialmente terminate,ha svelato, in esclusiva, la prima foto ufficiale dalla seconda stagione di Jessica Jones , che dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2018 sempre sulla piattaforma digitale

Come annunciato da tempo direttamente dalla Marvel, nella seconda stagione rivedremo l'Uomo Porpora. Ed infatti nella foto arrivata online - e che noi vi proponiamo qui sotto - troviamo Jessica Jones (Krysten Ritter) accanto al suo arcinemico, Kilgrave (David Tennant).

I fan della serie sanno che la Jones ha ucciso l'Uomo Porpora alla fine della prima stagione, ma è possibile che il villain torni a tormentarla sotto forma di allucinazione o, comunque, in qualche flash-back.

Nel cast, dalla precedente stagione, torneranno Rachael Taylor, interprete della sua migliore amica, Patricia 'Trish' Walker, Eka Darville come Malcolm e Carrie-Anne Moss nel ruolo di Jeri Hogarth.

Sia Ritter che Darville e Taylor sono apparsi anche nella miniserie The Defenders, mentre la Anne-Moss non solo ha partecipato come guest-star nella miniserie evento ma ha anche avuto un ruolo minore nella prima stagione di Iron Fist.

Tra le new entry segnaliamo J.R. Ramirez e Leah Gibson, mentre non è chiaro il destino del personaggio interpretato da Wil Traval, che prima o poi dovrebbe diventare la versione televisiva di Nuke.